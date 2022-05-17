Bodrum'a sezonun 11'inci yolcu gemisi geldi



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, sezonun 11'inci kruvaziyeri, 224 metre uzunluğundaki 'Seven Seas Explorer' 265 yolcu ile geldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Sezonun 11'inci yolcu gemisi, Marshall Adaları bayraklı, 224 metre uzunluğundaki 'Seven Seas Explorer', saat 07.00'de Kuşadası Limanı'ndan Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi. Gemide İngiltere ve ABD uyruklu olmak üzere 265 yolcu ile 530 personel bulunuyor. Yolcular, işlek caddelerde vakit geçirirken, aynı zamanda turistik noktaları ziyaret etti. Bazı turistler de denize girerek vakit geçirdi. Geminin saat 17.00 sıralarında Antalya Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kafe işletmecisi Ahu Oğuztan, "Gelen yabancı turistler Bodrum'a büyük katkı sağlıyor. Alışveriş yaptıklarını da görüyoruz, bu bizi mutlu ediyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-17 15:45:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.