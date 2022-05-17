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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da nevruzdaki PKK propagandasına 6 gözaltı

DHA

Bodrum'da nevruzdaki PKK propagandasına 6 gözaltı


Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nevruz etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 20 Mart'ta Yalıkavak'ta yapılan nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, bugün sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-05-17 18:56:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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