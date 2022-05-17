Bodrum'da nevruzdaki PKK propagandasına 6 gözaltı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nevruz etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 20 Mart'ta Yalıkavak'ta yapılan nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, bugün sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-17 18:56:06



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