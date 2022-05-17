Dünyanın önde gelen düğün organizatörleri Bodrum'daki çalıştayda buluştu



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde dünyanın en büyük 160 düğün organizatörleri 17'nci Uluslararası Düğün Çalıştayı'nda bir araya geldi. Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Başkanı Kitzia Morales Türkiye genelinde 500 düğün yapılacaksa bunun en az 100'nün Bodrum'da yapılması gerektiğini söyledi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da 17'nci Uluslararası Düğün Çalıştayı düzenlendi. Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle yapılan çalıştaya Hindistan ve İspanya başta olmak üzere 55 ülkeden 160'a yakın düğün planlayıcısı katıldı. Bunun yanı sıra Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Manan, Letonya Ankara Büyükelçisi Peteriz Vaivars, Tayvan Ankara Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang gibi birçok devlet görevlisi de çalıştaya katılım sağladı. Sabah saatlerinden itibaren bir otelde düzenlenen çalıştaya katılan düğün planlayıcıları sunumlar yaptı. Toplantıda Bodrum'la ilgili de detaylı tanıtım yapıldı.

'500 DÜĞÜN YAPILACAKSA BUNUN EN AZ 100'Ü BODRUM'DA'

Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Başkanı Kitzia Morales de Türkiye genelinde 500 düğün yapılacaksa bunun en az 100'ünün Bodrum'da yapılması gerektiğini söyledi. Morales, Türkiye'de düğün turizmi yeni başlıyor sayılır. Burada dünyanın en önemli organizatörleriyle değerlendirmeler yapıyoruz. Türkiye için bu konuda fırsat var. Türkiye havalimanlarına pek çok ülkeden direkt uçuşlar var. Bence bu düğün turizmi destinasyonu olma yolunda önemli bir etken. Havalimanlarının yanında tedarikçilerin de bu turizmin ihtiyaçları karşılamada çok hazır olmaları gerekir. Bu yönden Türkiye düğün turizminde parlayan yıldız olacak. Elbette Karayipler düğün turizminin zirvesinde. Ayrıca İtalya, İspanya ve Fransa çok tercih ediliyor. Avrupa'da Fransa zirvede" dedi.

'LİONEL MESSİ'NİN DÜĞÜNÜNÜ YAPAN ARKADAŞIMIZ BURADA'

Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği Asya Avrupa Başkanı Murtaza Kalender, "O kadar çok değerli düğün planlayıcıları var ki bunlardan bir tanesi Lionel Messi'nin düğününü yapan arkadaşımız burada. Amerika'daki düğünleri organize eden bir firmanın sahibi burada. Şu anda Bodrum'a en az 20 tane büyük çaplı düğün talepleri var. Etkinlikten sonra da birkaç oteli gezip sözleşme yapacaklarını söylediler. Bu kadar kısa sürede bu verimi almak insanı mutlu ediyor. Bu çalışma Türkiye'deki düğün hacmini yüzde 10-12 oranında yükseltir" ifadesini kullandı.

Bodrum'a yönelik olumlu izlenimler elde ettiğini söyleyen Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars da "Bodrum, uluslararası anlamda çok hızlı genişleyen bir yer. Buradaki bu düğün turizmi uluslararası organizasyonu kaliteli bir organizasyon" dedi.

'BODRUM HİNT DÜĞÜNLERİ İÇİN HARİKA BİR YER'

Hindistan'dan gelen düğün planlayıcılarından Vijay Bokadia ise yaptığı açıklamada, "Dünya'nın birçok yerinden düğün profesyonelleri buraya geldi. 2 gün boyunca burada etkileşimde bulunuyoruz, bilgi alışverişi yapıyoruz. Hindistan, aşk, yemek, kutlama, renk demektir. Düğünler de çok özeldir. Çok duygusal ve özel anlardır. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde kutlamak isterler. Düğünler birkaç gün sürer. Yemek, müzik, dans, eğlence vardır. Hindistanlılar, eğlenmeyi ve hayattan keyif almayı severler. Bodrum, çok güzel ve farklı bir yer. Hint düğünleri için harika bir yer. 500-600 kişilik düğünler için önerebileceğim bir destinasyon. Lüks oteller var. Düğün için kesinlikle iyi bir seçenek" diye konuştu.

Çalıştayın yarın akşam bir otelde düzenlenecek veda yemeğinin ardından sona ereceği bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-17 19:10:49



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