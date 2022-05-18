Başkan Gürün 19 Mayıs’ı Kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürün 19 Mayıs’ı Kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

İHA

Başkan Gürün 19 Mayıs’ı Kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Samsun’da 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan bağımsızlık meşalesinin bugün hala sönmediğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Atatürk’ün doğum günüm dediği 19 Mayıs’ın Türk Milleti’nin yeniden cesaretle küllerinden doğduğu gün olduğunu belirtti.
“Bandırma Vapuru Türk Milleti’nin umudunu ve cesaretini taşıdı”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “19 Mayıs deyince aklımıza Mustafa Kemal Atatürk’ün 9. Ordu Müfettişliği görevi ile Bandırma Vapuru’na binerek Samsun’a çıktığı gelir. Tarih sayfalarında İstanbul’dan 16 Mayıs’ta başlayan 19 Mayıs’ta Samsun’da sona eren yolculuk birkaç cümle ile işlense de 19 Mayıs Samsun yolculuğu Türk Tarihi’nin belki de en önemli yolculuğudur. Bandırma Vapuru’nun yolcuları birbirinden kıymetli vatan evlatları olsa da aslında Türk Milleti’nin tüm cesareti, umudu, geleceği de o gemidedir. İşgal altındaki İstanbul’dan bin bir zorlukla yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları direnişi başlatacakları Anadolu’ya geçmiş, Türk Milleti’nin umudunu ve cesaretini örgütlemişlerdir”
“19 Mayıs Atatürk’ün doğum günüm dediği tarihtir”
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e doğum gününüz ne zaman diye sorduklarında 19 Mayıs demesinin sebebi de asla prangalara boyun eğmeyen, bağımsızlığı için hep mücadele etmiş Türk Milleti’nin 19 Mayıs’ta tekrar küllerinden doğmasıdır. Büyük önder Çanakkale’de yazdığı destandan sonra 19 Mayıs’ta yaktığı bağımsızlık ateşi ile Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış ve dünya tarihini değiştirecek, mazlum ülkelere umut olacak büyük zaferi adım adım hazırlamıştır. Anadolu örgütlenmesi, kongreler, TBMM’nin açılışı ve ardı ardına kazanılan zaferlerle birlik olan emperyalist devletler tek tek dağıtılmış ve düşman Anadolu topraklarından atılmıştır”
“19 Mayıs meşalesi hala tam bağımsız Türkiye için yanmaktadır”
19 Mayıs’ta Samsun’da yanan meşale hala yanmakta, Atatürk’ün yolundan ilerleyen vatan evlatları tam bağımsız Türkiye için mücadelesini hala sürdürdüğünü belirten Başkan GĞürün, “Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği, çok güvendiği geleceğimiz gençlerle yarınlara umutla yürüyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı coşkuyla kutluyoruz. Bizlere böyle bir ülke ve gurur duyduğumuz ulusal bayramlar bırakan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizin kurtuluşunda gençlerimiz önde olmak üzere tüm vatanın bir araya gelerek verdiği mücadelenin bir benzerini bu zor günlerde ülkemizin düzlüğe çıkması için yine gençlerimizle omuz omuz verip başarıya ulaşacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Karikatür yarışmasının başvuruları 26 Mayıs’a uzatıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası olarak bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği ‘Yangın’ temalı karikatür yarışmasının başvuruları 26 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.
YEREL HABERLER Büyükşehir Karikatür yarışmasının başvuruları 26 ...
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 19 Mayıs ...
Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi
Muğla trafik değerlendirme çalıştayı Muğla Trafik Çalıştayı değerlendirme toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.
YEREL HABERLER Muğla trafik değerlendirme çalıştayı Muğla Trafik ...
Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu
Engel tanımayan askerler yemin etti Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik yemin ve terhis töreninde engel tanımayan özel bireyler temsili vatan görevini yerine getirdi.
YEREL HABERLER Engel tanımayan askerler yemin etti Marmaris Aksaz ...
Kötekli Gençlik Festivali gençlik yürüyüşü ile başladı Menteşe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen 3. Kötekli Gençlik Festivali festival yürüyüşü ile başladı.
YEREL HABERLER Kötekli Gençlik Festivali gençlik yürüyüşü ile ...
Köyceğiz’de vatandaşların talepleri değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de vatandaşların talepleri değerlendiriliyor
Köyceğiz Belediye Düğün Salonu’nda restorasyon başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediye Düğün Salonu’nda restorasyon ...
Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı
YEREL HABERLER Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı
Tarım ve hayvancılık tesisinde çıkan yangınında tonlarca saman ve yem kül oldu 
YEREL HABERLER Tarım ve hayvancılık tesisinde çıkan yangınında ...
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı Milas'ta bir firmaya ait hayvancılık tesislerinde çıkan yangında tonlarca yem yandı, maddi hasarın oldukça büyük olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında ...
Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
YEREL HABERLER Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Fethiyespor - Ofspor: 3-2
YEREL HABERLER Fethiyespor - Ofspor: 3-2
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
Yasa dışı bahis operasyonunda 'Huysuzlar' şebekesine operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonunda 'Huysuzlar' şebekesine ...
Yörükler, Bodrum’daki festivalde buluştu Festival, renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Yörükler, Bodrum’daki festivalde buluştu Festival, ...
Aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
Datça’da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça’da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yatağan’da hayvan hırsızlığı
YEREL HABERLER Yatağan’da hayvan hırsızlığı
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, kimlik kontrolünde yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, kimlik ...
Kaplumbağayı çöpe atmışlar Çöpteki kaplumbağayı temizlik işçileri fark etti
YEREL HABERLER Kaplumbağayı çöpe atmışlar Çöpteki kaplumbağayı ...
Dünyanın önde gelen düğün organizatörleri Bodrum'daki çalıştayda buluştu
YEREL HABERLER Dünyanın önde gelen düğün organizatörleri Bodrum'daki ...
Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.