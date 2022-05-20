Bisikletseverler Burunucun’da ağırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisikletseverler Burunucun’da ağırlandı

İHA

Bisikletseverler Burunucun’da ağırlandı

Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Gökova Bisiklet Turu çerçevesinde 18 ilden 240 bisikletsever, 5 günlük turun ardından Marmaris’e ulaştı.

Muğla Bisiklet Derneği tarafından organize edilen, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Gökova Bisiklet Turu 16 Mayıs Pazartesi günü Muğla Menteşe’den başladı. Akyaka, Akbük, Bodrum ve Datça’nın ardından sporcular 5’inci gün Marmaris’e geldi. Burunucu Macera Parkı’nda grubu Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı karşıladı.

30’u yurt dışından, Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bolu, Bursa, Ankara, Kocaeli, Aydın, Hatay, Adana, Malatya, Kocaeli, Mersin, Çanakkale, Kırklareli, Edirne’den toplam 240 bisikletçi Burunucu Macera Parkı’nda keyifli bir mola verdi. Konuklara Marmaris Belediyesi Huzurevi mutfağında hazırlanan yemekler ikram edildi.

Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Irmak, Marmaris Belediyesi’ne organizasyona verdikleri destek için teşekkür etti. Katılımcılar Muğla ve Marmaris’i bisikletle keşfetmenin çok daha keyifli olduğunu ifade ederek, herkesi bu deneyimi yaşamaya davet etti. Başkanvekili Hasan Yaylalı da, katılımcılara hoş geldiniz diyerek “Sizleri bisiklet dostu Marmaris’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” ifadesini kullandı. Bisikletseverler molanın ardından turu noktalayacakları Akyaka’ya doğru hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Jandarmayı konuk etti
YEREL HABERLER Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Jandarmayı konuk ...
Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı
YEREL HABERLER Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı
Bu sergiyi gezmek için denizin 15 metre dibine dalmak gerekiyor
YEREL HABERLER Bu sergiyi gezmek için denizin 15 metre dibine dalmak ...
MSKÜ’de Arıcılık paneli MSKÜ Arı ve Arıcılık Topluluğu tarafından Arı Günü’ etkinlikleri çerçevesinde antik dönemden günümüze arıcılık paneli düzenlendi.
YEREL HABERLER MSKÜ’de Arıcılık paneli MSKÜ Arı ve Arıcılık ...
Türkiye Şampiyonası Bodrum’da yapılıyor Şampiyonaya 600 yarışmacı kayıt yaptırdı
YEREL HABERLER Türkiye Şampiyonası Bodrum’da yapılıyor Şampiyonaya ...
Gülşen’in sahnedeki kıyafeti şaşırttı
YEREL HABERLER Gülşen’in sahnedeki kıyafeti şaşırttı
Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü Muğla'da 20 Mayıs Arı Günü etkinliklerinde arı kovanlarına bırakılan metal heykelleri arılar balmumuyla sanat eserine dönüştürdü
YEREL HABERLER Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü Muğla'da ...
Muğla Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Muğla’nın Datça İlçesinde de coşkuyla kutlandı.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ı coşkuyla ...
Menteşe Belediyesinden Çocuklara ‘Atık Bilinci’ Eğitimi
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinden Çocuklara ‘Atık Bilinci’ ...
Futbolcuya ilk müdahale Doktor Başkan’dan Muğla’nın Datça İlçesinde düzenlenen futbol turnuvası final maçında dizinden ciddi olarak sakatlanan oyuncuya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün müdahale etti.
YEREL HABERLER Futbolcuya ilk müdahale Doktor Başkan’dan Muğla’nın ...
Teknolojiden uzak kutlama Ula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında öğrenciler teknolojiden uzak nostaljik oyunların olduğu bir kutlama gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Teknolojiden uzak kutlama Ula ilçesinde 19 Mayıs ...
Fethiyespor'a taraftar desteği için izin talebi
YEREL HABERLER Fethiyespor'a taraftar desteği için izin talebi
Ünlü oyuncular Saklıkent’in güzelliğine hayran kaldı
YEREL HABERLER Ünlü oyuncular Saklıkent’in güzelliğine hayran kaldı
Seydikemerliler, Ece Mumay ile coştu
YEREL HABERLER Seydikemerliler, Ece Mumay ile coştu
Milas'ta mahalle sakinleri domuzlara yiyecek verdi
YEREL HABERLER Milas'ta mahalle sakinleri domuzlara yiyecek verdi
Menteşe’de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Menteşe’de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama
Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı
YEREL HABERLER Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı
Dalaman spor turizminde atağa geçti
YEREL HABERLER Dalaman spor turizminde atağa geçti
Dalaman spor turizminde dikkatleri çekiyor 
YEREL HABERLER Dalaman spor turizminde dikkatleri çekiyor 
Marmaris’te gençlerden oluşan 120 kişilik koro konser verdi
YEREL HABERLER Marmaris’te gençlerden oluşan 120 kişilik koro konser ...
Köyceğiz’de tabiat konulu eğitim verildi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de tabiat konulu eğitim verildi
Sahil Güvenlik ekipleri tatbikat düzenledi, öğrencilerle seyir gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik ekipleri tatbikat düzenledi, ...
Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte ...
Köyceğiz Slowsports Festivali'ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Köyceğiz Slowsports Festivali'ne hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.