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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Piyasaya süremeden polis yakaladı

İHA

Piyasaya süremeden polis yakaladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda 31 bin 400 kaçak makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz' de İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde operasyon başlattı. İlçede ekiplerin yaptıkları saha çalışmasında H.D’nin doldurulmuş Makaron temin edip sattığı yönünde bilgi aldı. Polis ekipleri H.D’nin ikametine yaptığı operasyonda 31 Bin 400 Adet içi dolu ve boş makaron, Çuval içerisinde 25 kilo 730 gram kıyılmış vaziyete sarıma hazır tütün, 1 adet büyük boy makaron doldurma makinesi ile 1 adet tütün tartımında kullanılan elektronik seyyar tartı ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından malzemelere el konulurken, H.D’nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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