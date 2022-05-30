Muğla´da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma -sağlama' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sadettin Okulu (53) jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma-sağlama' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sadettin Okulu´nun Köyceğiz´de olduğu bilgisini aldi. Bugün saat 12.00´de jandarma ekiplerinin Zaferler Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda Okulu, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okulu tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-05-30 20:06:12



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