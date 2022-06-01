Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Menteşe'nin Kozağaç Mahallesinde meydana geldi. Kozağaç'tan Muğla yönüne gitmekte olan Durmuş Ali Pınar (49) yönetimindeki 48 NH 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen evli, 3 çocuk babası Pınar'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Otomobilde yolcu olarak bulunan ve Muğla EğitimAraştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat Ceylan'ın (50) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-06-01 19:46:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.