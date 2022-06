‘Başrol Kim?’ Menteşe’yi kahkahaya boğdu

Menteşe Belediyesi Tiyatro oyuncularının sahnelediği ‘Başrol Kim?’ adlı tiyatro oyunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde izleyicisiyle buluştu. İki perdelik komedi oyunu salonu dolduran izleyicilere 2 saat boyunca kahkaha dolu anlar yaşattı.

İngiliz yazar Ken Ludwig’in kaleme aldığı, bir mirastan pay alabilmek için kadın kılığına giren 2 tiyatro oyuncusunun hikâyesinin anlatıldığı ve Menteşe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Önder Çakır’ın yönettiği oyun izleyicileri kahkahaya boğdu. Menteşe Belediye Tiyatrosu oyuncuları sahnedeki enerjileri ve performanslarıyla tiyatro severlerden bol bol alkış aldılar.

Oyunu vatandaşlarla birlikte izleyen ve oyun sonunda tiyatro ekibine teşekkür eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Belediye olarak asli görevlerimiz dışında kültür ve sanat içerikli pek çok proje üretiyoruz. Bu çerçevede kurduğumuz Belediye tiyatromuz ile halkımızın her kesimine hitap eden tiyatro oyunları sahneliyor, ayrıca ülkemizin farklı illerine de turnelere gidiyoruz. Belediye tiyatromuz aynı zamanda bir okul gibi de hizmet veriyor. Her yaş grubundan çok sayıda öğrencimiz tiyatro sanatını oyunculuğu öğreniyor. Menteşe için çalışmaya her zaman sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

