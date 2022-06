Başkan Gürün, Dünya Çevre Günü’nü kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 5 Haziran Dünya Çevre Günü için bir mesaj yayımladı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için yaşam kaynaklarının kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, korunması gereken değerlere yapılan saldırılar nedeniyle sürekli savunmada olduklarını yemyeşil bir Muğla için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

“Şehrimizin on yıllar sonrasını planlıyor, geleceğine yatırım yapıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Doğduğumuz, yaşadığımız, nefes aldığımız şehirlerin, ülkemizin, kısaca dünyamızın geleceği bizim elimizde. Sadece bugünü değil, yarınlarımızı da düşünmeli, planlamalı ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeliyiz. Yeşili, mavisi ve doğal güzellikleri ile bir çekim merkezi olan, herkesin hayalini kurduğu Muğla’mızın geleceğini planlıyor, gelecek nesillere tüm değerleri ile korunmuş bir Muğla’yı, miras bırakmak istiyoruz. Yerel yönetimler olarak şehrimizin alt ve üst yapıları ile on yıllar sonrasını planlıyoruz. Artan nüfus, değişen iklim şartları, dünyanın çevre için ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler, modern altyapılarla şehirlerimizi örüyor, yenilikçi arıtma tesisleri ile de suyumuzun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Masmavi denizlerimizden teknelerle atık topluyor, şehrimize kurduğumuz katı atık depolama tesisleri ile çöpümüzden elektrik üretiyoruz. Tüm bunların yanında korunması gereken değerlerimiz, kıyılarımız, ormanlarımız, yeraltı sularımız içinde hukuki mücadelemizi her platformda sürdürüyoruz” dedi.

