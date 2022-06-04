Köyceğiz'de Kur'an okumayı öğrenen minikler için yıl sonu etkinliği düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 46 yaş grubu Kur’an kursu öğrencileri için yıl sonu kapanış töreni düzenlendi.



Köyceğiz İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Köyceğiz İsmail Kan Kur’an Kursu 46 yaş grubunun 20212022 eğitimöğretim dönemi yıl sonu gösterisi, Köyceğiz İlçe Gençlik Merkezi Salonunda yapıldı. Öğrencilerin Kur'anı Kerim'i okumaya başlama ve sene sonu etkinlikleri beğeni topladı.



Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu 46 yaş Kur'an kurslarımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Çocuklarımız Kur'an kurslarımızda pek çok şeyi öğrendiler. Öncelikle Kuranı Kerimi, harfleri, dini bilgileri öğrendiler. Hem eğlendiler hem öğrendiler. Ahlaki erdemleri, anne babaya, bütün kainata karşı sevgi ve merhameti öğrendiler. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Velilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimiz Hacer Aydın'a, Ayşe İlhan'a ve bu program için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu salonu bize tahsis etmelerinden dolayı Köyceğiz İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğümüze de şükranlarımı sunuyorum” dedi.



İlçe Müftüsü Karagöz’ün açış konuşmasından sonra öğrencilerin gösteriler eşliğinde salona girmeleri, her bir öğrencinin tek tek Kur'anı Kerimi okumaları akabinde yaptıkları gösteriler ile devam eden program pasta kesimi sonrasında öğrencilere hediye verilmesi, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ve ikramlar ile sona erdi.

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