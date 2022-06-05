Kaptan June anısına heykel açılışı yapıldı

23 Nisan’da vefat eden “Carettaların Annesi” olarak bilinen 'Kaptan June' anısına Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde heykel açılışı yapıldı.

1922 yılında İngiltere’de doğan ve uzun yıllardır Muğla Dalyan’da yaşayan ‘Kaptan June’ ismiyle tanınan June Haimoff 23 Nisan’da vefat etmişti. Kaptan June, uluslararası düzeyde çevreci eylemlere imza atan ve nesli tükenme tehlikesinde olan Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarının korunması için verdiği mücadele nedeniyle “Caretta Carettaların Annesi” olarak biliniyordu.

Caretta Carettaların en önemli üreme alanlarından olan İztuzu Plajı’nın yapılaşmaya kapatılması, Dalyan’ın dünya turizminde adını duyurması gibi pek çok konuda bölgeye çok büyük katkıları olan Kaptan June için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ortaca Belediyesi’nin de katkıları ile bir heykel yaptırdı.

Heykelin açılışı ile ilgili düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürü Ömür Özdil, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, heykeltıraş İnayet Türkoğlu ve Kaptan June Vakfı yetkilileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürü Ömür Özdil, “Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımızın genelgesi ile bu hafta Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edildi. 81 ilde eş zamanlı olarak tüm hafta boyunca etkinlikler düzenlenmekte. Bugün de 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde birçok etkinliğin yanı sıra Kaptan June’nin anısına buradayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olarak Kaptan June’un vefatı sonrası hemen harekete geçtik. Ortaca Belediyesinin de katkıları ile beraber anısına arkamızda gördüğünüz heykelin yapımı ile ilgili çok kıymetli heykeltıraşımız İnayet Türkoğlu ile beraber çalıştık” dedi.

Bakanlığın talimatı ile heykelin yapımına başladığını belirten heykeltıraş İnayet Türkoğlu ise, “Yapana kadar geçen sürede, Kaptan June’nin buraya verdiği emeği ben de yaparken aynısını duydum. Çevreye bu kadar katkıda bulunan bir insanı ölümsüzleştirmek, böyle bir anıt bana nasip oldu, bundan çok keyif ve mutluluk duydum. Kaptan June ile ilgili kitap okuyup onun hayat hikayesinden yola çıkarak buradaki annelik rolünü ve carettaların mücadelesini, kendi mücadelesini hem kaptanlıkla ilgili hem carettalarla ilgili mücadelesini burada vermeye çalıştım” dedi.

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