Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

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Muğla Menteşe ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kediye itfaiye ekipleri kurtardı.

Menteşe Karamehmet Mahallesi Halil İbrahim Doğruel Sokak’ta apartman havalandırma boşluğuna kedi düşmesi sonrası kedi sahibi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.

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