Köyceğiz Gölü kenarında sazlık yangını (1)

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Süleyman İLTER/ KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz Gölü kenarındaki sazlıkta yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan müdahale sürüyor.

Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölü'ne çıkışının doğu yönündeki sazlık alanında, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevlere havadan 3 uçak ve 1 helikopter ile müdahaleye başlandı. Karadan ulaşımın olmadığı ve yerleşim yerine uzak alandaki yangın söndürülmeye çalışılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Süleyman İLTER

2022-06-08 17:11:46



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