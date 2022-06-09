Yerleşik yaşayan ABD'li, villada 5 kilo 450 gram esrarla yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 5 kilo 450 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ABD uyruklu Andrew Brian Atwood tutuklandı. (DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-06-09 21:06:50



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