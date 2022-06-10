Büyükşehir Meclisinde kararların yüzde 97.1’i oy bilirliği ile alındı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2014 yılından bu güne kadar 98 toplantı gerçekleştirildi. Toplantılarda 2 bin 905 karar alınırken, bu kararların yüzde 97.1’i oy birliği ile alındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde 2014 yılından bu güne kadar alınan kararların yüzde 97.1’i oy birliği ile alındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi kurulduğu 2014 yılından bu yana 98 meclis toplantısı gerçekleştirdi. Meclis toplantılarında bu güne kadar 2 bin 905 karar alınırken bu kararların yüzde 97.1’i olan 2 bin 820 karar, oy birliği ile alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2. Dönemi olan 20192022 tarihleri arasında Meclis 36 toplantı gerçekleştirdi. 36 toplantı sonrasında meclis 884 karar alınırken bu kararların yüzde 96.3’ü olan 851 karar oy birliği ile alındı.

Osman Gürün, “Bütün Meclis Üyelerimizle Uyum İçinde Çalışıyoruz Herkese Teşekkür Ederim”

2014 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurulduğu günden bu güne değerli meclis üyeleri ile çalıştığını ve Muğla için hizmet ürettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın menfaatleri için karşılıklı işbirliği ve uyum içinde çalıştığı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Gürün; “13 ilçemizden gelen 68 meclis üyemizle her ay toplanarak Muğla’mız için yeni hizmetler ve projeler üretmek adına görüş alışverişinde bulunuyor önemli kararlar alıyoruz. Muğla’mıza değer katacak projeleri birlikte konuşuyor ve karara bağlıyoruz. 2014 yılından bu güne kadar Muğla’mız için aldığımız kararların yüzde 97’1’ni oy birliği ile aldık. Muğla’mızın menfaatleri için karşılıklı diyalog, işbirliği ve uyum içerisinde çalıştığımız Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Hep birlikte 13 ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Muğla’da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

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