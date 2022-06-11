Muğla Büyükşehir Belediyesinden Çeşmeköy Camii restorasyon açıklaması

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Datça Knidos yolu üzerinde bulunan Çeşmeköy Camiinin restorasyonu ile ilgili sosyal medyada yapılan olumlu ve olumsuz eleştiriler için açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Datça Çeşmeköy Mahallesinde yapmış olduğumuz restorasyon çalışmaları ile ilgili sosyal medya paylaşımları sonrasında bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki vatandaşlarımızın yapmış olduğu eleştirilere büyük önem veriyor gösterilen hassasiyet nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımız 2014 yılından bu yana onlarca restorasyon çalışması yaparak özellikle Muğlamıza özgü mimariyi korumak, yapıları özgün haliyle koruyarak aslına uygun şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için gayret sarf ediyoruz. Datça Çeşmeköy Camii, şehrimizin önemli tarihi kültür öğelerinden biri olmuş ancak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle tarihi yapının yok olmasının önüne geçmek için bilimsel incelemeler yapılarak yapının restorasyon çalışmalarına başlatılmıştır. Caminin restorasyon uygulamasında mevcut sıva katmanının korunamayacak şekilde bozulmuş olması sebebi ile sıva raspası ve mevcut duvarlarda sağlamlaştırma uygulamaları yapılmıştır. Knidos Antik Kenti yolu üzerinde bulunan yapının taş duvar örgüsünde sıklıkla devşirme taş malzeme kullanımı, taş örgüsünün belirli bir düzen içermemesi yapının özgün halinin sıvalı olduğuna bir kanıt niteliği teşkil etmektedir. Restorasyon uygulamasındaki kiremit baskılı sıva uygulaması Datça yarımadasında kırsal mimaride sıklıkla görülmekle birlikte tescilli yapının cephe duvarlarında da kısmen görülebilmekteydi. Bu çerçevede kiremit baskılı sıva yapının özgün haline uygun olarak aslına uygun malzeme ve teknikle yapılmıştır. Yapıdaki tüm uygulamalar yapının onaylı restorasyon projesine uygun olarak restorasyon ilkeleri ve kurallarına göre tamamlanmıştır. Ayrıca söz konusu caminin Koruma Kurulunca uygun bulunan restorasyon projesi doğrultusunda uygulamalar tamamlanmış olup restorasyon süreci ve sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler Koruma Kuruluna iletilmiş, Kurulun 23 Ocak 2019 tarih ve 7581 sayılı kararı ile restorasyon uygun bulunmuştur. Son olarak belirtmek isteriz ki Çeşmeköy Camii Restorasyonu Projesi, Tarihi Kentler Birliği’nin her yıl düzenlediği özendirme yarışmasında; Milas Pinarköy Camii ve Bozüyük Cemil Toksöz Konağı ile birlikte ‘2015 Yılı Proje Dalında Başarı Ödülüne’ layık görülmüştür” denildi.

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