Bodrumspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitecek

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BODRUM, (DHA) - Kulüp tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e adını yazdıran Bodrumspor'da haziran ayı sonunda 10 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. Yeşil-beyazlılarda Egemen Gençalp, Süleyman Özdamar, Muhammet Aran, Kayahan Karagöl, İsmail Tarım, Erkan Değişmez, Yekta Kurtuluş, Burhan Eşer, Erdem Çetinkaya ve Celal Dumanlı ay sonunda serbest kalacak. Yönetim ise teknik direktör İsmet Taşdemir'in vereceği rapora göre bu oyuncularla masaya oturacak. İç transferi bir an önce çözmeyi planlayan kurmaylar ardından dış transfere ağırlık verecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-06-12 12:27:07



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