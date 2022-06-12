Sakartepe rampasında kaza: 6 yaralı Muğla Sakartepe rampasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak ormanlık alana uçması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Muğla’nın Ula ilçesi Sakartepe rampası son virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karayolundan çıkarak ormanlık alana uçtu.

Saraktepe rampasından inişte Akyaka kavşağı son virajda Bünyamin Balıkçı yönetimindeki 34 PD 3610 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otoyoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Akyaka yolu üzerindeki ağaçlık alanda ağaca çarparak duran araç kazısını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Kaza ihbarı sonrası Akyaka 112 Ambulans Motorize ekipleri olay yerine hareket etti. İlk müdahaleyi olay yerinden motoru ile geçen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Dr. Turhan Togay ve 112 Motorize ekibi yaptı.

Bölgeye Ula ve Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Menteşe’den kazaya müdahale için giden AKS ekibi araç içinde sıkışan vatandaşları bulundukları yerden kurtararak 112 Ambulans ekiplerine teslim etti.

Kazada, araç sürücüsü Bünyamin Balıkçı (24), İbrahim Etem Balıkçı (1) Ayten Balıkçı (57), Türkan Balıkçı 37), Yusuf Balıkçı (24) Sibel Balıkçı (20) hafif yaralandı. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağaca çarparak duran otomobil kalın iple ağaca bağlanarak önlem alındı.

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