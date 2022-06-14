Orman köylülerine su tankeri Orman yangınlarında ilk müdahalede kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü tarafından Yatağan’ın Deştin ve Hisarardı mahallesine su tankeri teslim edildi.

Orman yangınları ile mücadele çerçevesinde orman köylülerine su tankeri dağıtımları devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü kanalıyla Muğla’nın Yatağan ilçesi Deştin ve Hisarardı Mahallelerine iki adet su tankeri teslimi yapıldı. Orman yangınlarına karşı ilk müdahalede önemli bir görev üstlenen su tankerleri mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve daha önce de Muğla’nın muhtelif ilçelindeki orman köyü vasfındaki mahallelerin muhtarlarına teslim edilen su tankerleri Yatağan ilçesinde Deştin ve Hisarardı köy muhtarlarına Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk tarafından teslim edildi.

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