Bodrum’da hanutçuluk yapan işletmeler teker teker mühürleniyor

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte işletme önlerinde dükkanlarına müşteri çekmek için hanutçuluk yapanlara Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi savaş açtı. Hanutçular için oluşturulan timin belirlediği dükkanlar teker teker mühürlenmeye başlandı.



Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde, turizm sezonunun huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sezon başında bilgilendirilen işletmelerden bazıları, yasaklara uymayarak hanutçuluk yaptıkları gerekçesiyle kapatıldı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda Gümbet Mahallesi’nde 10 ayrı işletme 3’er gün süreyle kapatıldı.



Daha önce hanutçuluk yapılmaması konusunda uyarılan işletmeler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 40. maddesine göre işyerleri mühürlenerek 3 gün geçici süreyle faaliyetten men edildi. Sadece Bodrum merkezindeki çarşı içerisinde yer alan 9 işletmenin sahipleri hanutçuluk yapılmaması konusunda birinci uyarıları yapılarak akabinde tekrar yapılan tespitte işletmenin kapatılacağı bilgisi verildi.



Öte yandan pazar yerlerinde de hanutçuluğa karşı mücadele sürüyor. Bodrum Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan giyim pazarında, hanutçuluk yaptığı tespit edilen 11 pazarcı esnafı ilk uyarılarını aldı.

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