Muğla'da, kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde jandarma ekipleri, park halindeki bir kamyonun kasasında 96 kaçak göçmen yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan'ın Kafacakaplancık Mahallesi'nden Yunanistan ve İtalya ülkelerine kaçak göçmen kaçırılacağı bilgisini aldı. Jandarma ekiplerince dün saat 03.30 sıralarında park halindeki bir kamyonun kasasında Afganistan, İran ve Filistin uyruklu 96 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN

2022-06-15 19:29:57



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