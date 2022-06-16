Köyceğiz’de Hacı uğurlama töreni yapılacak

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Hacı adaylarına uğurlama töreni düzenlenecek.



Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, yaptığı açıklamada, “Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan bu sene hamdolsun ifa edilecek olan İslam’ın beş şartından biri olan Hac ibadeti için Köyceğiz’den kutsal topraklara gidecek hacı adaylarımıza 17 Haziran Cuma günü saat 17.00’ da Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde Hacı Uğurlama töreni yapılacaktır. Dualarla uğurlayacağız, onlar da bize dua edecekler. Köyceğiz’den gidecek Hacı adaylarımızı dualarla uğurlama törenine tüm halkımız davetlidir" dedi.

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