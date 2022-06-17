Köyceğiz’de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Bahar Voleybol Turnuvasına katılan öğretmenler kahvaltıda buluştu.



Bahar Voleybol Turnuvasında 1.Toparlar Ortaokulu, 2. Denizfeneri Akköprü Ortaokulu, 3.Yunus Emre Ortaokulu, 4.Pınar Ortaokulu olmuştu. Köyceğiz ilçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Köyceğiz ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca’nın da katıldığı kahvaltıda öğretmenler samimi bir ortamda sohbet imkanı buldu. Turnuvaya katılan tüm okul ve öğretmenlere eğitim camiasının birlik ve beraberliğine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, akademik başarı kadar sosyal ve sportif etkinliklerinde önemine değindiği konuşmasını turnuvada derece yapan okulları anons ederek ve tüm katılımcıları tebrik ederek bitirdi.

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