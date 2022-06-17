Köyceğiz’de karne töreni yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 20212022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Zeytinalanı Şeyh İlkokulu/Ortaokulunda karne töreni düzenlendi.



Karne törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.



Karne töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, öğrencilerin bir yıl boyunca üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yorulduklarını bu yüzden iyi bir tatili hak ettiklerini belirtirken; “Kıymetli öğrenciler sizler rakamlarla ölçülemeyecek kadar değerlisiniz ve karneleriniz, çalışmalarınızın karşılığında verilmiş bir dönüttür. Karne sonuçları ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, başarıya olan inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hiç yitirmeyin. Aileniz, öğretmenleriniz ve bizler, eğitim yolculuğunuzda sizlere en iyi şekilde rehberlik edebilme amacı ile çalışıyoruz. Bu süreçte sizlere düşen görev iyi bir insan olmak ve potansiyelinizin farkına varmaktır. Bu tatil sürecinde okullarımızda açılan kurslara katılarak eksikliklerinizi tamamlamanızı, kitap okumanızı, kişisel gelişiminizi tamamlayacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılarak dolu dolu bir tatil geçirmenizi diliyorum” dedi.



Karne törenin ardından öğrencilere karnelerini Kaymakam Mustafa Maslak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Şube Müdürü Hatice Karaca vererek, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldular.

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