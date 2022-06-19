Muğla Süper Amatör Lig ekiplerinden Ortaca Belediyespor kongresi yapıldı. Kongrede mevcut başkan Erem Kaya tekrar başkanlığa seçilirken, yeni yönetim kurulu da belli oldu.



Muğla’nın köklü kulüplerinden Ortaca Belediyespor’un kongresi yapıldı. 1957 yılında kurulan ve geçtiğimiz yıllarda Muğla’yı Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden siyahbeyazlı ekipte yeni yönetim kurulu seçildi.

Ortaca Belediyespor Tesislerinde yapılan kongrede tek aday olarak seçime giren kulüp başkanı Erem Kaya, yeniden başkanlığa seçildi.

Erem Kaya yaptığı açıklamada, “Yeni sezonda da hedefimiz her yıl olduğu gibi yine şampiyonluktur. Bunun yanı sıra diğer sportif alanlarda da takımlarımız oluşturulmuş olup, ücretsiz olarak açtığımız futbol akademimiz öğrencilerimize eğitim vermeye başladık. Yeni yönetim, yeni projeler ve başarıya yönelik hedeflerle yola çıkan yönetim kurulumuza bu yolda başarılar diliyorum” dedi.

Erem Kaya’nın başkan olarak seçildi yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Özkan Kalkan, Adem Çoban, Tarık Özalp, Sadık Çengel, Ferruh Atabey, Çağlar Alkılı, Feyat Aldemir, Mithat Orhan.

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