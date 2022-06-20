Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2’incisi oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Özge Türkmen U16 Türkiye Şampiyonasında Atletizm branşında Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi takımında bulunan Ali Eren Ulusakarya Milli Takıma seçildi.

Bünyesinde bulundurduğu 1763 lisanslı sporcu ile amatör sporlara büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteğin meyvelerini genç sporcuların aldığı madalyalarla topluyor. Büyükşehir Belediyesi spor kulübü sporcuları okçuluktan, satranca, atletizmden masa tenise başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

“Özge Türkmen 200 metrede Türkiye ikincisi”

Türkiye Atletizm Federasyonu 20212022 Spor Sezonu faaliyet programı çerçevesinde 1415 Haziran 2022 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen U16 Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm branş sporcusu Özgü Türkmen 200 metrede Türkiye ikincisi oldu.

“Ali Eren Ulusakarya Milli Takım’da”

20212022 Spor Sezonu çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakalarda elde ettiği başarılar neticesinde Milli Takım Kampına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Eren Ulusakarya Karadağ’ın Podgorica kentinde gerçekleştirilecek olan U13 Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.