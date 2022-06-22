Marmaris´te orman yangını (6)

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HAVADAN MÜDAHELE BAŞLADI Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını gece boyunca devam etti. Havanın kararmasıyla ilgili havadan müdahale durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale yeniden başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAYCavit AKGÜN

2022-06-22 06:18:56



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