Orman yangınları yerli ve milli köpükle sönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınları yerli ve milli köpükle sönüyor

İHA

Orman yangınları yerli ve milli köpükle sönüyor

Orman yangınlarında uçaklardan atılan kırmızı renkli köpüğü yerli ve milli olarak, muadillerinden daha verimli bir şekilde ürettiklerini söyleyen Özay İpek, dünyada sadece Amerika’da bir firmanın ürettiği köpüğü milli imkanlarla ürettiklerini söyledi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında uçaklardan atılan kırmızı renkli köpüğün yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla Türk mühendislerinin ürettiği ortaya çıktı. Marmaris’te devam eden yangına müdahale etmek için ArGe araçlarıyla gönüllü olarak bölgeye geldiklerini söyleyen Neuvatec Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Özay İpek, dünyada sadece Amerika’da bir firmanın ürettiği köpüğü milli imkanlarla ürettiklerini söyledi.
Mevcutta kullanılan uçaklardaki köpüğün yanı sıra kara araçları için de ürün geliştirdiklerini söyleyen İpek, “Datça yolundaki yangın için orman gönüllüsü olarak mücadeleye katıldık. Şu an yangınlarda kullanılan geleneksel köpüğün biyolojik parçalanabilirliği olan, doğaya hiçbir zararı olmayan, soğutucu ve geciktirici özelliği olan bir köpük geliştirdik. Aynı zamanda doğada gübreye dönüşüyor” dedi.
Köpüğün kırmızı renkli olmasının nedenini de açıklayan İpek, “Hava araçlarında pilotun ve yer ekiplerinin ürünün atıldığı yeri görmesi için seçilen bir renk. Ürünün özelliği renginde değil. Hava araçlarının attığı suyun ciddi kısmı rüzgarın ve sıcaklığın etkisi buharlaşıyor ve belli bir miktar yere inebiliyor. Bizim ürünümüzün özelliği, bu suyu çok büyük oranda hacim kaybettirmeden bitki örtüsün üzerine indirmesi, tepe yangını dediğimiz yangını bastırması, soğutma ve geciktirme özelliğinin olması” diye konuştu.

“Doğada gübreye dönüşüyor”
Dünyada birçok ürünün yüzlerce muadilinin olduğunu belirten İpek, “Amerika’da bu ürünü yapan bir firma var ama bizim ürünümüz bunun dışında farklı bir ürün. Yüzde 100 Türk madenlerinden geliştirilmiş yerli ürün. Türk mühendislerinin geliştirdiği bir ürün. Bu dönemlerde dış kaynaklı madenlere muhtaç olmamak, kendi madenlerimizden bu ürünleri geliştirmek stratejik olarak çok önemli. Bu ürün bırakın doğaya zararlı olmayı faydalı bile” diyerek ürünün doğada gübreye dönüştüğünü söyledi.

“Bu işi ticaret olarak göremiyoruz”
Orman yangınlarında hava araçlarının katkısının çok büyük olduğunu savunan İpek, “Tıpkı savaşta olduğu gibi karadan da müdahale etmek gerekiyor. O yüzden kara araçları için de ürünler geliştirdik. Biz firma olarak yeşil vatanımızı korumak için elimizden geldiği kadar, Türk mühendislerinin geliştirdiği, Türk kaynaklarından yapılan hammaddelerle bir ürün geliştirerek yeşil vatanın korunmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu işi ticaret olarak göremiyoruz. Burada ürünümüzün başarısıyla gurur duymak istiyoruz ama buna sevinmeye bile gönlümüz elvermiyor” dedi.
Savunma Sanayi Başkanlığı ile sürekli toplantılar yaptıklarını da anlatan İpek, “Bu alanda geliştirdiğimiz başka ürünlerimiz de var. Bu stratejik bir ürün. Sadece orman yangınlarında değil bir çok yerde kullanılabilecek bir ürün. Bizi çok heyecanlandıran ArGe’lerimiz de var. Zaman içinde bunları da uygulamada göreceğiz” diye konuştu.

“Hiç korkmadan üretmeye devam edin”
Türk gençlerine de önerilerde bulunan İpek, “Türkler yapamaz denilen her şeyi Türkler yapar. Geçmişte de yaptık, bugün de yapacağız. Bunu kendimize bir pay çıkarmak için demiyorum. Bu ülkenin gençleri deli gibi üretiyor. Çok yakında sayamayacağımız kadar patentler göreceğiz. Gençler damarlarında akan asil kanın farkına varsın. Hiç korkmadan üretmeye devam edin. Engellemek isteneceksiniz ama sizi destekleyeceklerin sayısı artık daha fazla. Artık Türk gençliğini kimse tutamaz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman yangınını çıkaran şüpheli tutuklandı Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Salı günü başlayan orman yangında gözaltına alınan S.A. Marmaris’te çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi
YEREL HABERLER Orman yangınını çıkaran şüpheli tutuklandı Muğla’nın ...
Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (4)
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (4)
Amiral Turgut Reis doğduğu topraklarda anıldı
YEREL HABERLER Amiral Turgut Reis doğduğu topraklarda anıldı
flaş
YEREL HABERLER flaş
Başkan Gürün, yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris’teki yangının seyri ve alınması gereken önlemler için sürekli olarak bölgede bulunarak incelemelerini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, yangın bölgesinde incelemelerini ...
Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3)
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3)
Yangının çıktığı noktayı ‘Kadro’ tespit etti Marmaris’te Salı günü akşam saatlerinde Amazon Koyu Bördübet 7 Adalar’da başlayan orman yangının çıkış noktasını Türkiye'nin tek Yangın Tespit Köpeği ‘Kadro’ tespit etti.
YEREL HABERLER Yangının çıktığı noktayı ‘Kadro’ tespit ...
Marmaris'te ayakları yanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı
YEREL HABERLER Marmaris'te ayakları yanan domuz yavrusuna ilk ...
Ralli tutkusu askerde de devam ediyor
YEREL HABERLER Ralli tutkusu askerde de devam ediyor
Bakan Kirişçi: “Artık çok büyük bir tehlike arz eden durum kalmadı”
YEREL HABERLER Bakan Kirişçi: “Artık çok büyük bir tehlike arz eden ...
Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (2)
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (2)
Marmaris'teki orman yangını, 4'üncü gününde
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangını, 4'üncü gününde
Marmaris orman yangınının zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Marmaris orman yangınının zanlısı adliyeye sevk ...
Marmaris yangınına 38 helikopter, 15 uçakla müdahale devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris yangınına 38 helikopter, 15 uçakla müdahale ...
Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi
YEREL HABERLER Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği ...
Otomobil yanarak küle döndü
YEREL HABERLER Otomobil yanarak küle döndü
Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (9)
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 ...
Bakan Kirişci: “Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödeme yapılacak”
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: “Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin ...
Uçak kule ‘Chinook’ göreve başladı Marmaris’teki orman yangınına MSB’nin verdiği destek çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki 10 ton su atabilen CH-47 tipi Chinook helikopteri görev alıyor
YEREL HABERLER Uçak kule ‘Chinook’ göreve başladı Marmaris’teki ...
Datça açıklarında, 39 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça açıklarında, 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Datça’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça ilçesi ...
Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8)
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 ...
Marmaris’teki orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "S.A. isimli şüpheli itiraf etti. Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi" "Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi"
YEREL HABERLER Marmaris’teki orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına ...
Marmaris’te alevler çöplük mevkiine ilerliyor Ekipler, yolun karşısındaki ağaçları ıslatıp tahkimat yaparak yangının ilerlememesi için uğraş veriyor
YEREL HABERLER Marmaris’te alevler çöplük mevkiine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.