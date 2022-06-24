Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (7)



BODER BAŞKANI AĞLADI, BAKAN KİRİŞCİ TESELLİ ETTİ

Marmaris'te 4 gün önce başlayan orman yangınına havadan ve karadan aralıksız müdahale sürüyor. Bu arada yangın kriz merkezindeki Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile söndürme çalışmalarına gönüllü destek veren Bodrum Otelciler Birliği Başkanı (BODER) Ömer Faruk Dengiz bir araya geldi. Yangın ile ilgili son durumu değerlendiren ikili arasında duygusal anlar da yaşandı. Dengiz'in ağladığı görülürken, Bakan Kirişci de kendisine sarılarak teselli etti. Daha sonra Bakan Kirişci, Dengiz ve beraberindeki gönüllülere çay ikram etti. (DHA)Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MARMARİS(Muğla),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Fırat AKAY-Cavit AKGÜN

2022-06-24 16:54:08



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