Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (8)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Marmaris Değirmenyanı Kriz Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 Haziran 2022 tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi, Bördübet koyu ile Yedi Adalar mevkiinde 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde bildiğiniz gibi ilk müdahaleleri 20.10'da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, anında yapıldı. Bu süreci güçlü bir şekilde devam ettirdik. Bu süreci toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. Yapılan ilk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Tabii bununla birlikte saat 14.02'de Dalaman'da 22 Haziran'da saat 09.30 Fethiye, Köyceğiz, saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Burada bütün ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1204'ü orman olmak üzere 4 bin 587 personelin sahada görev yapmaya devam ettiğini belirtip, "Bugüne kadar 405 arazöz, 202 iş makinası, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1159 araç görev yaptı. 15'i uçak, 46 helikopter olmak üzere 61 hava aracıyla yangında arkadaşlarımız görev aldılar. AFAD'ın koordinesinde Muğla'ya 22 ilden toplam 261 araç görevlendirilmesi yapılmıştır. Avrupa Sivil Koruma Mekanizması, Romanya ve İsrail'den hava aracı desteği konusunda yardım teklifinde bulunmuş fakat şu an itibariyle ihtiyacımızın olmaması sebebiyle kendi araç gereçlerimizle söndürmeyi sürdürüyoruz. Aynı şekilde Azerbaycan'dan böyle bir teklif yapıldı. Bu teklif 1 uçak. Şu anda çalışmaların içerisinde yerini aldı. Bir diğer taraftan Orman Genel Müdürlüğü 14 uçak, 25 helikopterle çalışmalarını sürdürdü. Katar 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti. Jandarma 14 helikopterle yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 6 helikopteriyle burada yerini alması suretiyle çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR CAN KAYBI VE KAYIP VATANDAŞIMIZ YOKTUR'

AFAD´ın koordinesinde 26 Sivil tolum Kuruluşu´ndan 393 personel 47 araç geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müdahale çalışmalarında 15 Afet Grubu görev almaktadır. Herhangi bir can kaybı yoktur. 47 hastaya müdahale edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulansla, toplam 135 personel ile müdahalede bulunmaktadır. 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır. Yangınlar sırasında toplam 131 hane 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere 288 bin lira nakdi yardımda bulunulduğunu ifade ederek, "Bütün bunlardan sonra da şu an itibariyle yine gerek karadan gerek havadan bütün söndürme, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar gerek Tarım ve Hayvancılık Bakanım, İçişleri Bakanım, bakan yardımcılarımız hep birlikte süreci kontrol altında tutmuşlardır. Kurum olarak itfaiyelerimiz, AFAD'ımız bu koordinasyonlar içinde sürekli yer aldılar, hiçbir an burayı yalnız bırakmadılar. Bu süreci son anına kadar devam ettirecekler. Milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da burayı terk etmediler. Burada Cumhur İttifakı olarak AK Parti, MHP yerlerini aldılar. Buradaki süreci sonuna kadar takip ettiler. Ben de bütün arkadaşlarımıza, çalışmalarda emeği geçen sivil vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlıklı haberler üretmek suretiyle vatandaşları bilgi sahibi yapan medyamıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

'BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINMIŞ VAZİYETTE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dalaman'dan şöyle helikopterle gelişimizi yaptık. Herhangi bir yerde bir sıkıntı var mı, kontrol altında mı bakalım dedik. Bir ufak yerde bir şeyler gördük. Bunun dışında hamdolsun, büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette. İlk etapta 2 bin hektardı, daha sonra 3 bin hektara çıktı. Son anda 4 bin hektarı buldu. Şu an itibariyle 4 bin hektarın kontrol altına alınmasıyla, soğutmayla bunları bir an önce küçültüp, bir taraftan ekime başlayacağız. Ağaçlandırma çalışmalarımızı başlatacağız. Geçen yıl Muğla, Antalya, Alanya'da yaşadığımız bu olaylarla durmadık hemen dikimlere başladık. Şu anda oralar çok farklı bir hale geldi. Burada da şimdi aynı uygulamayı yapacağız. İnşallah bu bölgedeki sıkıntıyı da süratle gidereceğiz."

CAYDIRICI CEZA

Bir basın mensubunun orman yangınlarını çıkaranlara yönelik nasıl bir ceza verilmesi gerekiyor sorusu üzerine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım bütün ormanları yakıyoruz. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam affedersin içmiş. Şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım. Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışmalı, bunun üzerinde etraflıca durmalıyız."Cavit AKGÜNFırat AKAY/ MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜNFırat AKAY

2022-06-24 18:25:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.