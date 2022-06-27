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Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi Hem ekonomik, hem sağlıklı Okulların kapanması ile birlikte tercihini çadır kamptan yana kullanan vatandaşlar Muğla’daki çadır kamplarına akın ediyor

İHA

Türkiye'nin önemli çadır kamplarının bulunduğu Muğla'da, tatilciler okulların kapanması ile bu kamplara akın etmeye başladı. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi ile bitişik Akyaka Orman Kampı da en fazla tercih edilen kamp alanlarından.

Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi Hem ekonomik, hem sağlıklı Okulların kapanması ile birlikte tercihini çadır kamptan yana kullanan vatandaşlar Muğla’daki çadır kamplarına akın ediyor

Türkiye’nin önemli çadır kamplarının bulunduğu Muğla’da, tatilciler okulların kapanması ile bu kamplara akın etmeye başladı. Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi ile bitişik Akyaka Orman Kampı da en fazla tercih edilen kamp alanlarından.
Yaz sonuna kadar aynı alanda kamp yapanların yanında, günübirlik küçük çadır ile günlük veya bir haftalık tatil için gelen vatandaşlar çadırda tatil yapmanın hem ekonomik, hem de sağlıklı olduğunu belirttiler. Akyaka orman kampına 18 yaşında gelen ve 58 yaşında olan bir vatandaş, 40 yıldır çadırda tatili tercih ettiğini açıkladı.

Orman ekipleri yangınlara karşı sürekli nöbette
500 çadır kapasiteli Akyaka Orman Kampında tatilciler sürekli Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın riskine karşı uyarılıyor. Orman ekipleri, çadır kamp içinde hem yaya, hem de araçla dolaşarak vatandaşları ateş konusunda dikkatli olmalarını ve yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde mangal yakmamaları konusunda uyarıyor.

“Otele göre daha ekonomik”
Akyaka Orman Kampı'nda doğa ve kuşlar ile iç içe tatil yapmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Serkan Cengiz, “Pandemi hayatımıza girdiğinden beri insanlar kendilerini doğaya atmaya başladılar. Otele göre hem daha ekonomik, hem çocukların doğada kendilerini bu şekilde oyun alanlarının olması, mutlu etmeleri, ağaçlar, kuşlar, hayvanlar. Doğada olmalar bizim için çok güzel. Doğayı zaten seviyoruz. Burada olmak bizim için keyif verici” dedi.

“Pandemi bunalttı”
İzmir’den gelen tatilci, “Biraz daha ekonomik diğer tatil seçeneklerine göre. Ailecek daha pratik ve daha ekonomik oluyor. O nedenle burayı tercih ediyoruz. Yine de insanların kendi tercihine bağlı. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Pandemi süreci herkesi bunalttı. Uzun süren bir süreç oldu. Sonrasında rahatlama ile beraber, ekonomik nedenlerle beraber çadır turizmini daha çok tercih eder olduk. Daha ekonomik, daha uygun geldiği için” dedi.

“40 yıldır buraya geliyorum”
Gülsevin Özel Kadıtaş isimli tatilci 40 yıldır çadır tatilini tercih ettiğini ve Akyaka Orman kampına geldiğini belirterek, “Ben 40 senedir müdavimiyim. Bu seneye kadar da çok memnunduk. Kamp hayatını daha çok tercih ediyorum. Fakat bu sene bir elektrik sorunu var. Tamamen elektrikler kalkmış, çok mağduruz. Koronada da çok tercih edildi. Çok sayıda vatandaşımız geldi Türkiye’den. Ama bu sene çok sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu röportaj sayesinde o da hallolur. Bu tatilin bir spor olduğunu düşünüyorum ben. Normal hayatta spor halindeyiz. Çok faydalı oluyor bize. İki tencere üç tabakla hayatımız sürüyor. Dolayısı ile hayatın anlamını da burada buluyorum ben. 18 yaşında tanıdım burayı. Şu an 58 yaşındayım. Harika bir yer” dedi.

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