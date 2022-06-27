46 göçmen kurtarıldı, 29 göçmen yakalandı Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 46 göçmen kurtarılırken, 29 göçmen de yakalandı.

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça ilçesi açıklarında da can salları içerisinde açık denizde sürüklenen ve Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Lastik bot ile yasa dışı yollardan Datça’dan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan ve kurtarılan toplam 75 düzensiz göçmen Ula ilçesindeki geri gönderme merkezine tezlim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.