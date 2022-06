Rus milyarderlerin güvenli limanı Muğla Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle AB, İngiltere ve ABD tarafından Rus işadamlarına uygulanan yaptırım nedeniyle Rus milyarderlerin milyon dolarlık ultra lüks yatları Muğla kıyılarına demir attı

RusyaUkrayna savaşı sonrası Rus işadamlarına uygulanan yaptırım sonrası Rus milyarder işadamları uluslararası sulardaki milyon dolarlık yatlarını Muğla kıyılarına yanaştırdı.

Rus milyarder Roman Abramovich, RusyaUkrayna savaşının ardından başta AB, İngiltere, ABD, Kanada gibi çok sayıda ülkenin uyguladığı ekonomik ambargo sonrası Mart ayının sonlarında dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen Eclipse’yi önce Marmaris’e ardından Fethiye Göcek açıklarına, My Solaris yatı da Bodrum limanına demirlemişti.

Göcek koylarında binlerce yat seyahat ediyor

Ege ve Akdeniz çanağında Rus milyarderlerin süper lüks yatları için tek güvenli liman olarak kalan Türkiye ve özellikle Muğla kıyı şeridine çok sayıda ultra lüks yatlar demir attı. Özellikle Fethiye Göcek koylarında dolaşan binlerce lüks yatır yanında küçük ölçekli Rus yatları da yüzlerce koya demir attı.

Milyon dolarlık lüks yatların büyükleri Zeytin Ada, Göcek adası, Yassıca Ada gibi Göcek’e yakın ada açıklarında demir atarken, küçük ölçekli yatlar, Tersane adası, Domuz adası, Bedri Rahmi Koyu, Tersane Adası, Hamam Koyu, Killebükü Koyu ve Martı koyu gibi koylarda bulunuyor.

Eclipse uzun süredir Göcek açıklarında bekliyor

Rus milyarder Roman Abramovich’in süper lüks yatı Eclipse Mart ayında Marmaris’e gelmiş, Nisan ayında Marmaris’ten ayrılarak Fethiye Göcek koyu açıklarına demir atmıştı. Uzun süredir Göcek koyu açıklarında demirli bekleyen Eclipse yatı, 64 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde. 6 katlı mega yat, 2010 yılında yaklaşık 340 milyon Euro’ya mal oldu. Dünyanın en büyük yatlarından birisi olarak kabul edilen Eclipse üzerinde iki adet helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu bulunuyor. Göcek koyu açıklarında demirli bekleyen Eclipse yatında hareketlilik gözlenmezken, uzun süredir aynı noktada demirli olduğu öğrenildi.

Abramovich’in My Solaris’i Bodrum Yalıkavak açıklarında

Rus milyarder Roman Abramovich’in My Solaris isimli yatı Mart ayında Bodrum'a geldi. My Solaris yatı Yalıkavak açıklarında hala demirli duruyor. Bermuda Adaları bayraklı 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu da bulunuyor.

Göcek koylarında binlerce lüks yat dolaşırken, Zeytin Ada çevresinde Rus işadamlarına ait yatlar demirli duruyor. Rus Bayraklı ultra lüks yatların uzun süredir beklediği öğrenilirken, yatlardan alışveriş için Göcek’e hareket eden bot ve teknelere rastlanmadı.

Jeff Bezos’un Flying Fox’u da Göcek’te

Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ultra yatı da Göcek Adasındaki özel marinada demirli bekliyor. Daha çok milyarder işadamlarına haftalık 11,5 milyon dolara kiralanan Almanya'da 2016 yılında üretilen Flying Fox süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda 22,5 metre genişliğinde. 12 metrelik yüzme havuzu bulunan yatta iki helikopter pisti, restoranlar, eğlence merkezleri bulunuyor. Biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde aynı anda 22 misafir ağırlanan yatta havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema imkanı da bulunuyor.

ABD ve İngiliz Bayraklı lüks yatlar da Göcek’te

Yüzlerce koya sahip Göcek koylarında tarihin en fazla tekne yoğunluğu yaşanırken, irili ufaklı benlerce tekne koylarda dolaşıyor. İçlerinde ABD ve İngiliz bayraklı çok sayıda lüks yatların bulunduğu koylarda Türk ünlüler de tatil yapıyor.

