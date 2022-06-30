Rus milyarderlerin güvenli limanı Muğla Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle AB, İngiltere ve ABD tarafından Rus işadamlarına uygulanan yaptırım nedeniyle Rus milyarderlerin milyon dolarlık ultra lüks yatları Muğla kıyılarına demir attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus milyarderlerin güvenli limanı Muğla Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle AB, İngiltere ve ABD tarafından Rus işadamlarına uygulanan yaptırım nedeniyle Rus milyarderlerin milyon dolarlık ultra lüks yatları Muğla kıyılarına demir attı

İHA

Rus milyarderlerin güvenli limanı Muğla Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle AB, İngiltere ve ABD tarafından Rus işadamlarına uygulanan yaptırım nedeniyle Rus milyarderlerin milyon dolarlık ultra lüks yatları Muğla kıyılarına demir attı

RusyaUkrayna savaşı sonrası Rus işadamlarına uygulanan yaptırım sonrası Rus milyarder işadamları uluslararası sulardaki milyon dolarlık yatlarını Muğla kıyılarına yanaştırdı.
Rus milyarder Roman Abramovich, RusyaUkrayna savaşının ardından başta AB, İngiltere, ABD, Kanada gibi çok sayıda ülkenin uyguladığı ekonomik ambargo sonrası Mart ayının sonlarında dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen Eclipse’yi önce Marmaris’e ardından Fethiye Göcek açıklarına, My Solaris yatı da Bodrum limanına demirlemişti.
Göcek koylarında binlerce yat seyahat ediyor
Ege ve Akdeniz çanağında Rus milyarderlerin süper lüks yatları için tek güvenli liman olarak kalan Türkiye ve özellikle Muğla kıyı şeridine çok sayıda ultra lüks yatlar demir attı. Özellikle Fethiye Göcek koylarında dolaşan binlerce lüks yatır yanında küçük ölçekli Rus yatları da yüzlerce koya demir attı.
Milyon dolarlık lüks yatların büyükleri Zeytin Ada, Göcek adası, Yassıca Ada gibi Göcek’e yakın ada açıklarında demir atarken, küçük ölçekli yatlar, Tersane adası, Domuz adası, Bedri Rahmi Koyu, Tersane Adası, Hamam Koyu, Killebükü Koyu ve Martı koyu gibi koylarda bulunuyor.
Eclipse uzun süredir Göcek açıklarında bekliyor
Rus milyarder Roman Abramovich’in süper lüks yatı Eclipse Mart ayında Marmaris’e gelmiş, Nisan ayında Marmaris’ten ayrılarak Fethiye Göcek koyu açıklarına demir atmıştı. Uzun süredir Göcek koyu açıklarında demirli bekleyen Eclipse yatı, 64 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde. 6 katlı mega yat, 2010 yılında yaklaşık 340 milyon Euro’ya mal oldu. Dünyanın en büyük yatlarından birisi olarak kabul edilen Eclipse üzerinde iki adet helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu bulunuyor. Göcek koyu açıklarında demirli bekleyen Eclipse yatında hareketlilik gözlenmezken, uzun süredir aynı noktada demirli olduğu öğrenildi.
Abramovich’in My Solaris’i Bodrum Yalıkavak açıklarında
Rus milyarder Roman Abramovich’in My Solaris isimli yatı Mart ayında Bodrum'a geldi. My Solaris yatı Yalıkavak açıklarında hala demirli duruyor. Bermuda Adaları bayraklı 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu da bulunuyor.
Göcek koylarında binlerce lüks yat dolaşırken, Zeytin Ada çevresinde Rus işadamlarına ait yatlar demirli duruyor. Rus Bayraklı ultra lüks yatların uzun süredir beklediği öğrenilirken, yatlardan alışveriş için Göcek’e hareket eden bot ve teknelere rastlanmadı.
Jeff Bezos’un Flying Fox’u da Göcek’te
Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ultra yatı da Göcek Adasındaki özel marinada demirli bekliyor. Daha çok milyarder işadamlarına haftalık 11,5 milyon dolara kiralanan Almanya'da 2016 yılında üretilen Flying Fox süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda 22,5 metre genişliğinde. 12 metrelik yüzme havuzu bulunan yatta iki helikopter pisti, restoranlar, eğlence merkezleri bulunuyor. Biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde aynı anda 22 misafir ağırlanan yatta havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema imkanı da bulunuyor.
ABD ve İngiliz Bayraklı lüks yatlar da Göcek’te
Yüzlerce koya sahip Göcek koylarında tarihin en fazla tekne yoğunluğu yaşanırken, irili ufaklı benlerce tekne koylarda dolaşıyor. İçlerinde ABD ve İngiliz bayraklı çok sayıda lüks yatların bulunduğu koylarda Türk ünlüler de tatil yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milas'ta kurbanlık satışları başladı
YEREL HABERLER Milas'ta kurbanlık satışları başladı
Kuyucak-Akyaka bağlantı yolunda asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Kuyucak-Akyaka bağlantı yolunda asfaltlama çalışması
Uluslararası karikatür yarışması ödülleri verildi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yangın’ temasıyla düzenlenen 3’ncü Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.
YEREL HABERLER Uluslararası karikatür yarışması ödülleri ...
Koruyucu aile oldukları 2 kardeşe sünnet düğünü yaptılar
YEREL HABERLER Koruyucu aile oldukları 2 kardeşe sünnet düğünü ...
Fethiyespor'da transfer başladı
YEREL HABERLER Fethiyespor'da transfer başladı
Muğla’da 15 bin genç sporla buluşuyor
YEREL HABERLER Muğla’da 15 bin genç sporla buluşuyor
Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da başladı
YEREL HABERLER Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da başladı
Fon desteği için resmi başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Fon desteği için resmi başvuru yapıldı
Köyceğiz’de “Güneşle Birlikte” isimli serginin açılışı yapılacak
YEREL HABERLER Köyceğiz’de “Güneşle Birlikte” isimli serginin ...
Karne hediyesi tiyatro oyunu
YEREL HABERLER Karne hediyesi tiyatro oyunu
Ahır yangınında ticari araç küle döndü, 8 hayvan alevlerden zarar gördü
YEREL HABERLER Ahır yangınında ticari araç küle döndü, 8 hayvan ...
NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu komutası İspanya’dan, Türkiye’ye geçti
YEREL HABERLER NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu ...
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
YEREL HABERLER NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev ...
Marmaris yangınında görev yapan TOMA'lar uğurlandı
YEREL HABERLER Marmaris yangınında görev yapan TOMA'lar uğurlandı
Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum’da başladı Başkan Aras: “Bodrum’dan dünyaya dostluk ve barış mesajı verilecek”
YEREL HABERLER Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum’da başladı Başkan ...
Marmaris yangınında görev alan TOMA'lar uğurlandı
YEREL HABERLER Marmaris yangınında görev alan TOMA'lar uğurlandı
Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar Belediye başkanı vicdansızlığa isyan etti
YEREL HABERLER Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe ...
Avukat katılmayınca duruşma ertelendi Katil zanlısı ve oğlunun yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Avukat katılmayınca duruşma ertelendi Katil zanlısı ...
Köyceğiz Belediyesi’nin güreş kursu başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyesi’nin güreş kursu başladı
Bodrum Sanat Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Bodrum Sanat Fuarı açıldı
Köyceğiz'de camiler çocuklar ile şenlendi
YEREL HABERLER Köyceğiz'de camiler çocuklar ile şenlendi
Başkan Gürün’den İtfaiye personeline teşekkür ziyareti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris’teki orman yangınında özverili çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ziyareti yaptı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den İtfaiye personeline teşekkür ...
Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu’na yangın raporu sundu
YEREL HABERLER Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu’na yangın raporu sundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.