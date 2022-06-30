Sahilde yanlarına kadar gelen domuz ve yavrularını beslediler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir ÖZEN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormandan sahile inen domuz ve 9 yavrusuna, çevredekiler tarafından yiyecek verildi.

Bodrum'un Güllük Mahallesi'nde, ormandan sahile, domuz ve 9 yavrusu geldi. Domuz sürüsünü görenler, ekmek, makarna, salata ve karpuz kabuğu verdi. Çevredekiler tarafından beslenen domuzlar, havanın kararmasıyla tekrar orman yoluna girerek gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Kadir ÖZEN

2022-06-30 13:45:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.