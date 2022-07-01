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MSKÜ 30’uncu yıl etkinliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kuruluşunun 30’uncu yılı anısına Üniversite AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda etkinlik düzenlendi.

İHA

MSKÜ 30’uncu yıl etkinliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kuruluşunun 30’uncu yılı anısına Üniversite AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda etkinlik düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kuruluşunun 30’uncu yılı anısına düzenlenen etkinlikte geçmişten günümüze resim sergisi, 30’uncu yıl amblemi ve MSKÜ Marşı ile 30’uncu yıl belgeseli Web sitesinin tanıtımı yapıldı.
Üniversite 30’uncu yıl etkinliğine 24. Dönem CHP Muğla Milletvekili ve aynı zamanda MSKÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Üniversite akademik ve idari personeli, mezun öğrenciler ile emekli olan akademik ve idari personel katıldı.
MSKÜ 30’uncu yıl etkinliği davetine katılan konuklara Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Rektör Yardımcıları 30’uncu yıl rozeti hediye ederek karşıladı. Üniversite AKM fuaye salonunda üniversitenin kuruluşundan günümüze kadar fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.
30’uncu yıl etkinliğinde Üniversite’nin 28 yıllık Genel Sekreteri Nagehan Şahin yaşanan süreci anlattığı belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel gösteriminin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurucu Rektörü emekli Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirildi. İki dönem rektörlük yapan kurucu Rektör Fığlalı kuruluş aşamasında yaşadıklarını, Üniversite’nin hamisi Rahmetli Sıtkı Davut Koçman’ın katkılarını aktardı.
Üniversite 30’uncu logosunun tanıtımı ve 30’uncu Yıl Marşı okunmasının ardından 30 yıllık belgeselin yer aldığı Üniversite Web sitesinin tanıtımı yapıldı. Belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere Rektör Hüseyin çiçek tarafından teşekkür belgesi verildi.
MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek 30’uncu yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Bu yıl, MSKÜ olarak, kuruluşumuzun 30’uncu yılını kutluyoruz. Otuz yıl önce Üniversitemiz, yaklaşık 37 akademik, 48 idari personel ile 3 bin 500 M2’lik bir alanda eğitim öğretime başlarken, bugün gelinen noktanın hayalleri filizlenmekteydi. Geride bıraktığımız 30 yıl boyunca, devletimizin kurumları, hayırseverlerimizin teveccühleri, personelimizin özverisi, öğrencilerimizin azmi ve Muğla halkının kucaklayıcılığıyla birbirine kenetlenen MSKÜ, birçok zorluğun üstesinden gelmiştir. Bugün, Devletimizin sunduğu imkanlar ve merhum Sıtkı Davut Koçman’ın katkısı ile yaklaşık 400 bin m2 kapalı alan üzerinde Bin 762 akademik 798 idari personeli ve 43 bin öğrencisi ile Muğla’mızın her noktasına damga vuran devasa bir eğitim kompleksi haline gelen Üniversitemiz, birçok alanda ses getiren başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Üniversitemizin cesaretle attığı adımlar birçok kuruma ilham vermiş, elde edilen başarılar ülkemizin daha fazla refaha kavuşması yolunda güç kaynağı olmuştur. Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı döneminde; devletimizin ve kurumumuzun hamisi Merhum Sıtkı Davut Koçman’ın büyük desteğiyle Üniversitemizin fiziki yapılanması güçlendirilmiş, idari çalışma akışının örnek bir anlayışla yerleşmesi sağlanmıştır. Ardından görev yapan rektörümüz Prof. Dr. Şener Oktik döneminde ise büyük anlamda güçlenen fiziki yapılanmanın içerisi, akademik ve bilimsel verimlilikle doldurularak etkisi bugünlere uzanan oldukça önemli adımlar atılmıştır. Akabinde Rektörlük Görevini Üstlenen Prof. Dr. Mansur Harmandar hocamız ise geçmişten gelen birikimleri daha ileriye taşıyabilmek için büyük gayretler sarf etmiştir. Ve 2018 yılına gelindiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Rektörlük görevini şahsıma tevdi edişiyle kurumumuzun köklü mirasını devralma gururunu yaşamak bizlere nasip olmuştur. Gerçekleştirilmesi zor zannedilen hayallere, aslında doğru bir strateji ile ne kadar kolay ulaşılabileceğini hep birlikte gördük, yaşadık. Şimdi 30 yıllık ilerlemeyişimizden güç alarak geleceğe daha büyük bir inançla bakmanın zamanıdır. Tüm bu başarıların elde edilmesine aracılık etmeme Rektörlük görevini şahsıma tevdi ederek imkân sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında devletimizin tüm kurumlarına, bizleri gerçek bir aile olarak gören gençlerimizin üzerine daima titreyen Muğla Valisi Sn. Orhan Tavlı’ya bugüne kadar görev yapmış tüm valilerimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza öğrencilerimizi bağrına basan Muğlalılara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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