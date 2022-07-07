Fethiye’deki arızaya MUSKİ’nin müdahalesi devam ediyor MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye kanalizasyon ana hattı üzerinde meydana gelen arızaya müdahalesini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye kanalizasyon şebekesi ana hattı üzerinde meydana gelen arızaya müdahalesini sürdürüyor.

24 saat boyunca aralıksız olarak arıza meydana gelen hatta müdahalesini sürdüren MUSKİ ekipleri, ekipman ve iş makineleri ile sistemin eski haline dönmesini sağlamak için çalışıyor.

Arızanın meydana geldiği kanalizasyon hattının yaklaşık 20 senelik olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, arızanın meydana geldiği bölgede yağmur suyu menfezi, atıksu terfi istasyonu basınçlı hattı ve kanalizasyon şebekesi ana hattı bulunduğunu ifade etti.

Arızanın meydana geldiği ana kanalizasyon hattının 10 metre derinlikte olduğunu vurgulayan MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından şu ifadelere yer verildi: “1000 mm çapındaki ana hatta meydana gelen arıza, atıksu terfi istasyonuna giden daha küçük çaplı hatlara zarar verdiği için basınç nedeniyle hatlarda patlaklar meydana geldi. İlçedeki vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için arızanın meydana geldiği hatta kısa sürede müdahale eden ekiplerimiz, hattın ilk 3 metrelik kısmında tıkanıklık ve çökme olduğunu tespit etti. Kazı çalışmaları ilerledikçe bölgedeki ekiplerimiz tarafından hattın sadece ilk 3 metrelik kısmında değil, 20 metrelik kısmında da tıkanıklık ve çökme olduğunu tespit edildi. Çalışmalarını bu yönde yürüten ekiplerimiz şu anda çalışmalarını 5 metre genişlik ve 10 metre derinlikte sürdürüyor. Suyun debisini kesmek için özel nitelikli pompalar ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu pompalar ile kazı yaptığımız bölgenin su hattını boşalttıktan sonra hat imalatını tamamlayacağız ve kısa süre içerisinde sorunu gidereceğiz” denildi.

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