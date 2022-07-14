Fethiyespor'da Nurettin yuvada kaldı 



FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor iç transferde hamlesini gerçekleştirdi. Fethiyespor, geçen sezon 3'üncü Lig Play-Off şampiyonluğunda büyük katkıları olan orta saha oyuncusu Nurettin Çakır eli sözleşme yeniledi.

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, şampiyonlukta çok büyük katkısı olan oyuncumuz Nurettin Çakır ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Geçtiğimiz sezon lacivert-beyaz renkler içinde 21 gole katkı sağlayan ve yeni zaferler için yuvada kalmayı tercih eden Nurettin Çakır´a başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-07-14 11:37:02



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