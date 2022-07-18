Boşanmak istemeyip, 50 metrelik direğe çıkarak intihara kalkıştı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, boşanma aşamasında olan ve 50 metre uzunluğundaki emniyet müdürlüğüne ait güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulunan Barış B., 2 saatlik çabayla bulunduğu yerden indirildi.

Olay saat 20.30 sıralarında Bodrum'da meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Barış B., Gümbet Kavşağı'nda bulunan 50 metre uzunluğundaki emniyete ait güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince tedbir amaçlı bölgede hava yastığı açıldı. Polis ekipleri ise megafon yardımıyla Barış B.'yi ikna etmeye çalıştı. Barış B., boşanmak istemediğini belirterek, eşinin bölgeye gelmesini istedi. Bölgeye gelen kadın, Barış B.'yi bulunduğu inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise direğe tırmanarak 2 saat süren ikna çabasının ardından Barış B.'yi bulunduğu yerden indirdi. Polis, Barış B.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-07-18 00:27:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.