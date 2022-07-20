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Menteşe Akçaova’da 20 yıllık imar sorunu çözüldü Menteşe Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ile Akçaova Mahallesindeki imar uygulaması tamamlanarak hak sahiplerine tapuları verildi.

İHA

Menteşe Akçaova’da 20 yıllık imar sorunu çözüldü Menteşe Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ile Akçaova Mahallesindeki imar uygulaması tamamlanarak hak sahiplerine tapuları verildi.

Menteşe Belediyesi, Akçaova Mahallesindeki 2003 yılından beri süre gelen imar planı ve imar uygulaması ile ilgili sorunlara son noktayı koydu.
Tapu senetleri hak sahiplerine teslim edildi
Akçaova Mahallesinde düzenlenen tapu teslim töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Akçaova Mahallemizde 2003 yılında başlayan imar planı çalışmaları dava süreçlerinden dolayı aksamış ve akabinde plan içerisinde bazı alanların orman idaresi tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle bu bölgedeki imar planı uygulanamaz hale gelmişti. Belediyemiz kurulduğu günden itibaren buradaki imar durumuna odaklanmış ve tüm sorunları tek tek aşarak bu bölgede Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir imar planı yapılmak suretiyle 13 bin vatandaşımıza hitap edecek yeni bir yerleşim alanı oluşturdu. Söz konusu planın imar kanununun 18. Maddesine göre parselasyon imar uygulaması da tamamlanmış ve bayram öncesinde tapular çıkarak hak sahiplerine bugün teslim edilmiştir” dedi.
Yeni bir kentsel yerleşim alanı oluşturuldu
Akçaova Mahallesinde toplamda 1 milyon 371 bin 085 metrekare alanda imar uygulaması yapıldığını belirten Başkan Gümüş konuşmasını şöyle sürdürdü: “İmar uygulaması çerçevesinde 726 bin 300 metrekarelik imar parseli oluşturuldu. 594 bin 245 metrekarelik sosyal donatı ve kamusal hizmet alanlarının tamamı kamuya ve maliye hazinesine kazandırıldı. Yani sağlık ocağı, okul, resmi kurum alanları, spor alanları tapuları da maliye hazinesine teslim edildi. Akçaova Mahallemizde yaklaşık 13 bin kişinin yaşayacağı yeni bir kentsel yerleşim alanı oluşturuldu.”
Altyapı çalışmaları bir bütün halinde yapılmalı
Tapu senedi teslim töreninde alt yapı çalışmaları için resmi kurum ve kuruluşlarla görüştüklerini kaydeden Başkan Gümüş, “Yeni imara açılan bölgede tüm alt yapı kuruluşları ile birlikte toplantılarımızı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü bu kuruluşların müşterek çalışması ile altyapının bir bütün halinde yapılması çok önem arz etmektedir. Zaten sizlerin de talebi bu yönde. O yüzden bu konuda bizlerde gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Tüm alt yapı çalışmalarının, kurumların işbirliği ve müşterek çalışmasıyla hızlı bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum. Belediye olarak biz her zaman yanınızdayız. Bugün temsili olarak 18 vatandaşımıza tapu senetlerini teslim ettik. Hak sahibi tüm vatandaşlarımız edevlet üzerinden tapu senetlerini ücretsiz olarak alabilirler. Hemşehrilerimiz belediyemiz imar müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde herhangi bir ücret ödemeden buradan da tapu senetlerini alabilecekler. Akçaova Mahallemize, vatandaşlarımıza tapu senetleri hayırlı olsun.” diye konuştu. Konuşmanın ardından 18 vatandaşa tapu senetleri teslim edildi.

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