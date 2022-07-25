Hokeyde Muğla karması şampiyon

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'nın kız takımı il karması şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20-23 Temmuz tarihleri arasında Alanya´nın ev sahipliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği, 23 kulüpten 322 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kızlar il karması, ilk turda İstanbul´u 8-1, 2'nci turda Zonguldak´ı 13-2, 3'üncü turda Amasya´yı 12-1, 4'üncü turda Şanlıurfa´yı 7-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında ise Adana´yı 9-1 yenen kızlar Türkiye şampiyonluğunu Muğla´ya kazandırdı.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-07-25 12:47:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.