Hokeyde Muğla karması şampiyon

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'nın kız takımı il karması şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20-23 Temmuz tarihleri arasında Alanya´nın ev sahipliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği, 23 kulüpten 322 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kızlar il karması, ilk turda İstanbul´u 8-1, 2'nci turda Zonguldak´ı 13-2, 3'üncü turda Amasya´yı 12-1, 4'üncü turda Şanlıurfa´yı 7-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında ise Adana´yı 9-1 yenen kızlar Türkiye şampiyonluğunu Muğla´ya kazandırdı.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-07-25 12:47:42



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