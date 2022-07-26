Evden 550 bin liralık ziynet eşyası çalan 5 şüpheli, yakalandı (2)



ŞÜPHELİLERDEN 3 KADIN TUTUKLANDI

Muğla'da bir evden 550 bin liralık ziynet eşyası çalan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 'Osmaniye Grubu' olarak adlandıran çetenin lideri Emine D. ile Gökçe U. ve Yeter U., tutuklandı. Diğer şüpheliler Emrah Y. ve Özgür U. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-07-26 20:11:06



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