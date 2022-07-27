Başkan Gürün, başarılı okçular ile bir araya geldi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi’nin okçuluk branşında faaliyet gösteren sporcuları ile bir araya geldi.

Muğla’nın Büyükşehir statüsü kazanmasında itibaren spor tesislerine 13 milyon TL, amatör spor kulüplerine de 6 milyon TL nakdi ve ayni destek sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk branşında faaliyet gösteren sporcuları ile bir araya geldi.

Yatağan Bencik Halı Saha Okçuluk tesislerinde, okçuluk branşının başarılı sporcuları ile bir araya gelen Başkan Gürün’e Bencik Mahallesi Muhtarı Fahri Şafak ve Antrenör Dr. Ejder Sözen de eşlik etti.

Başkan Gürün, “Farklı branşlarda Bin 724 sporcumuz bulunuyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin okçuluk branşının başarılı sporcuları ile kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da büyük bir aile olduklarını, bu ailenin fertlerinin ulusal ve uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarı ile temsil etmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Okçuluk branşımızda lisanslı olarak 4 Milli, toplamda da 17 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Sporun farklı alanlarında Büyükşehir ailesi olarak Bin 724 sporcumuz var. Sporcularımızın 924’u kadın, 800’ü de erkek lisanslı sporcularımızdan oluşmaktadır. Okçuluk branşında ülkemizi ve Muğla’mızı temsil eden sporcularımız her geçen yıl göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Milli takım düzeyinde Sevda Yaka, Songül Lök, Hazal Burun ve Emircan Haney gibi sporcularımızın bulunması bizleri heyecanlandırıyor. 7’den 70’e ülkemizi ve Muğla’mızı gururlandıran sporcularıma ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir ailesi olarak spora, sporcuya destek olmaya, milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kahvaltı organizasyonun ardından Başkan Gürün, okçuluk branşında faaliyet gösteren sporcuların ok atışı gösterini izleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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