26 Bin 529 hayvanı tedavi edildi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin en donanımlı geçici hayvan bakımevinde bu güne kadar 26 bin 529 can dost tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 37 bin 349 metrekarelik alana kurulan ve Türkiye’nin en donanımlı hayvan bakımevlerinden biri olan Hayvan Bakımevi can dostlara hizmet vermeye devam ediyor.

Tam donanımlı bakımevi

Can dostların tüm ihtiyaçlarının giderildiği ve sıcak bir yuva olan geçici hayvan bakımevinde ayrıca hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları da karşılanıyor.

Geçici hayvan bakımevinde ilk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri ile açıkkapalı kafesler ve doğal yaşam park alanları bulunuyor.

Geçici hayvan bakımevinde iç hastalıkları doktoru, doğum uzmanı, cerrahi ve parazitoloji ile çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdüren hekimlerle birlikte toplamda 4 veteriner hekim görev alıyor. CRröntgen, kan gazları gibi teşhisi kolaylaştıran ve etkin bir muayene imkanı sağlayan ekipmanlar ile hasta ve yaralı hayvanlara müdahale ediliyor.

13 Bin 786 kişi ziyaret etti

2018 yılından bugüne kadar geçici hayvan bakımevinde 26 bin 529 hayvan tedavi edilirken, 2 bin 640 hayvan sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Bakımevine bu güne kadar 13 bin 786 kişi ziyarette bulundu.

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