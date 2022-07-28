Marmaris’te orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sarp arazide orman yangını çıktı.



Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Marmaris Otogar mevkiinin üst kesimindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Ayrıca bölgeye çok sayıda iş makinesinin de sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.