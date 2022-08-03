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Başkan Aras, Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'i ağırladı Deprem ve tsunamiye hazırlık yapılıyor

İHA

Başkan Aras, Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'i ağırladı Deprem ve tsunamiye hazırlık yapılıyor

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

Bodrum’daki tsunami gözlem çalışmaları hakkında bilgilerin paylaşıldığı, belediyenin afetlere karşı yürüttüğü hazırlık çalışmalarının konuşulduğu buluşmada, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile Kandilli’nin Bodrum’da bugüne kadar yapılan 2 Deprem İstasyonu ile Tsunami Gözlem İstasyonu'nun inşaatlarını gerçekleştiren Muğla Temsilcisi İnşaat Mühendisi Siret Bâlî’de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum yarımadamız, Gökova Körfezi ve çevresinin bir deprem bölgesi içinde bulunduğu gerçeğinin farkındayız. 2017’de yaşadığımız deprem de bunun bir göstergesiydi. Belediyemiz, deprem ve sonrasında oluşabilecek tsunami riskine karşı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve ekibiyle birlikte yürütülen her türlü çalışmalara destek oluyor, olmaya da devam edeceğiz. Sadece depreme karşı değil yangın, sel gibi afetlere karşıda her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Bilinçli, eğitimli gönüllülerimizle, teknik araç ve ekipmanlarımızla, su taşkınlarına karşı yaptığımız altyapı çalışmalarımızla halkımızın afetleri en az hasarla atlatmaları için mücadelemiz sürüyor” dedi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün, ülke genelinde 258 tane deprem istasyonu ve bununla birlikte birçok tsunami gözlem istasyonu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Haluk Özener, “Başkanımıza özellikle bu konuda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek, hem belediyenin de katkısıyla inşaatını yaptığımız mendirek içindeki Tsunami Gözlem İstasyonumuzla ilgili bazı konuları görüştük, enerji kapasitesinin arttırılması konusunda da kendilerinden destek istedik. Sağ olsun kendileri de desteklerini bizden esirgemeyeceklerini söylediler" diye konuştu.

Mendirek’te inşa edilen Tsunami Gözlem İstasyonu'nun amacından bahseden Prof. Dr. Haluk Özener, “Hepinizin yaşadığı 2017 BodrumKos depremini biliyorsunuz özellikle o depremden sonrada enstitü olarak biz buradaki hem deprem hem tsunami çalışmalarını güçlendirmek için Avrupa Birliği’yle ortak bir proje gerçekleştirdik. Bu çerçevede çok parametreli tsunami gözlem istasyonunu mendirekte inşa ettik. Toplamda sadece Bodrum bölgesinde 3 adet deprem istasyonumuz bulunmakta. 2019’da bir deprem tsunami tatbikatı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Tsunaminin ülkemizde çok bilinmeyen ve ciddiye alınmayan bir konu olduğunu ifade eden Özener, konuşmasını şu sözlerle tamamladı;
“Denizlerde olan 5.5 büyüklüğünde bir depremden sonra veya kıyılardan içerde 100 km içerisinde gerçekleşen bir depremden sonra yaşanabilecek tsunami ile ilgili enstitümüz sadece Türkiye’de değil Ege’de, Akdeniz’de, Karadeniz’de ve bağlantılı denizlerde tsunami uyarı mesaj gönderiyor. Bu erken uyarı mesajları 13 farklı ülkeye gönderiliyor. Türkiye’de de Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na bu tsunami mesajını iletiyoruz. Benim özellikle söyleyebileceğim, ülkemizde 500’ün üzerinde irili ufaklı diri aktif fay bulunmakta. Bu coğrafyada tarih boyunca deprem oldu ve olacak. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz en önemli şey depremleri önleyemeyeceğimiz için zararlarını azaltmak yönünde çaba sarf etmemiz lazım. Tsunami özelinde de özelikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz en önemli mesaj, bir depreme maruz kaldığınız zaman evlerinizden çıkıp kıyı bölgelerine gitmeyin. Meraklı bakışlar içerisinde belki deniz çekiliyor gidiyor geliyor seyretmektense mümkün olduğu kadar kıyıdan uzaklaşıp, daha yüksek rakımlı yerlerde bulunmanız.”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile İnşaat Mühendisi Siret Bâlî, Başkan Aras’ı ziyaretinin ardından Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’u da ziyaret etti.

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