Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (4)

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KAZA KAMERADA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesinin çarpıştığı, İngiliz turist Anna Capuano'nun (45) yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin de yaralandığı kazanın, güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sürat teknesinin hızlı bir şekilde tekne dolmuşa çarptığı ve içerisinde bulunanların savruldukları yer aldı. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-08-05 01:23:42



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