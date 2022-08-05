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Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (4)

DHA

Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (4)


KAZA KAMERADA 
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesinin çarpıştığı, İngiliz turist Anna Capuano'nun (45) yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin de yaralandığı kazanın, güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sürat teknesinin hızlı bir şekilde tekne dolmuşa çarptığı ve içerisinde bulunanların savruldukları yer aldı. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-08-05 01:23:42

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