Tur teknesinin demirli tekneye çarptığı kaza kamerada



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koyda demirli tur teknesine başka bir tekne çarptığı, 1 turistin yaralandığı kaza cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, 1 Ağustos'ta Bitez Akvaryum Koyu'nda meydana geldi. Bodrum merkezden 2'si çocuk 6 Rus turisti taşıyan 'Poppy' isimli tur teknesi Akvaryum Koyu'na yanaşıp demirledi. O sırada 'Arancia' isimli tur teknesi de hızla gelip bu tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknedekiler savruldu ve panik yaşandı. Çarpan teknenin çapası diğer teknenin kamarasına kadar girdi. Kazada 1 turist yaralandı. Kaza ve sonrasında yaşanan panik, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Teknenin çapası denizin ortasından müdahaleyle, uzun uğraşlarla çıkarıldı. Yaralanan turist ise karaya çıkarılıp özel bir hastaneye kaldırıldı. Turist, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-08 17:41:51



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