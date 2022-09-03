Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem

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MUĞLA, (DHA)AKDENİZ'de, Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 07.13´te Girit adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla´nın Datça ilçesine 203.79 kilometre mesafede olan depremin derinliği 6.73 kilometre olarak açıklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)-

2022-09-03 08:03:51



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