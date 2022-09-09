Dikkat çekmemek için kabloları kiraladıkları lüks araçla çalmışlar (2)

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Muğla'da, lüks otomobille 350 metre uzunluğunda haberleşme nakil hattı kablosu çaldıkları iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler Hasan Atılgan, Abdurrahman Güler ve Burak Cömert sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2022-09-09 17:45:44



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